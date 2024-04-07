شكرا لاهتمامك لمعرفة أرق رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024-1445 وأجمل صور عبارات التهنئة بالعيد الفطر مكتوبة بالفصحى والعامية للأهل والأصدقاء والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

“لا يكتمل عيدى إلا بوجودك، وتسعد أيامى برؤيتك” بهذه الكلمات يحرص كثير من المسلمين على تبادل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024-1445 وعبارات التهنئة بالعيد الفطر المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية على الهواتف الجوالة والماسنجر وواتساب وفايبر وغيرها من تطبيقات المراسلة الإلكترونية، وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 في عدد من الدول العربية والإسلامية وفقا للحسابات الفلكية التي أكدت اكتمال عدة شهر رمضان ثلاثون يومًا هذا العام.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2024 مكتوبة

وتتعدد رسائل تهنئة عيد الفطر 2024 باختلاف الأشخاص وطبيعتهم الاجتماعية، إلا أن أفضلها ما خرج من القلب للقلب.

ويمكن الاستعانة بأي من كلمات رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 المكتوبة باللغة العربية الفصحى والعامية التالية:-

أسأل من أهل الهلال، وأرسى الجبـال أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال.

الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية، وكل عام وأنتم بخير.

احذر يا حياتي من أن يحفظوك وعن عيني يُبعدوك، وحلاوة العيد يحسبونك.

أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد، وأطيب أماني وأذكى سلام، عيد فطر مبارك.

في كل ابتسامة وضحكة، في كل صلاة مستجابه، في كل فرصة تأتي في طريقك بارك الله فيك كثيرًا، عيد مبارك.

عسى الله أن يغمر حياتك بالسعادة بهذه المناسبة، وقلبك بالحب، وروحك بالراحة، وعقلك بالحكمة، أتمنى لك عيدًا سعيدًا.

عبارات تهنئة عيد الفطر 1445

ومن بين عبارات تهنئة عيد الفطر 1445 التالية يمكنكم اختيار ما يناسبكم لتقديم المعايدة للأهل والأصدقاء والأقارب.

أتمنى من الله أن يفرحكم من فوق سبع سموات، عيد مبارك لكم جميعًا.

اليوم أدعو الله أن تدق السعادة على بابك وتأتي عطايا الله معها بالسلام والمحبة والفرح والصحة.

أسأل الله الذي أعاد العيد، وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد في عيد.

أدام الله لكم العيد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيد مبارك.

عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات.

إن سبقتوني بالتهنئة فهذا لفضلكم وإن سبقتكم فهذا لعلو قدركم كل عام وأنتم بخير.

تهنئة إلى كل الأهل والأحباب بقدوم عيد الفطر المبارك أقر الله عيونكم في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا في شهرك الفضيل من المقبولين.

اللهم اجعل شوال هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا.

صور تهنئة عيد الفطر 2024

ونقدم لكم باقة متنوعة من أجمل صور تهنئة عيد الفطر 2024 لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي وإرسالها للأهل والأصدقاء عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية.