انت الان تتابع خبر “الآن”.. بأفضل إشارة استقبل تردد قناة National Geographic على نايل سات وعرب سات.. تابع أهم البرامج الوثائقية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - للحصول على قناة ناشيونال جيوغرافيك يجب أن تقوم بضبط تردد القناة بخطوات صحيحة للاستمتاع بمتاعبة البرامج الوثائقية المميزة التى تعمل على عرضها بشكل دائم، حيث تم تحديث تردد القناة وذلك للاستمتاع بالتعديلات التى تعمل على تحسين جودة العرض لكل المشاهدين، وحصلت قناة National Geographic على عدد كبير من المشاهدين ونالت إعجابهم من خلال جميع أنحاء العالم لذلك يبحثون بشكل دائم عن تردد القناة وكيفية ضبطها وهذا ما سنوفره لكم فتابعوا معنا.

تردد قناة National Geographic

أحدث تردد لقناة National Geographic بشكل جديد ليستطيع العديد من تحميله على القمر الصناعي والبدء فى تنزيل الإضافات الجديدة التي تأتي مع التردد الجديد، حيث تم نشرها على القمر الصناعى منذ 20 عام، وتعتبر القناة هى الانجح من بين القنوات الأخرى لما تعرضه من محتوى التى يفضلونها العديد من المشاهدين، ولتستطيع الحصول على تلك الإضافات اتبع الاتى:

القمر الصناعي الخاص بها نايل سات.

تردد القناة 12467.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصويب الخطأ ⅚.

يعرض بجودة HD.

توفر لك قناة National Geographic التردد الجديد الخاص بالقمر الصناعى عرب سات وباستطاعتك تنزيلها من خلال الآتى:

تردد القناة 11804.

معدل تصويب الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500.

خطوات استقبال وضبط تردد قناة National Geographic

بعد أن أصبح لديك التردد الجديد المتعلقة بالقناة على القمر الصناعى النايل سات والعرب سات، والآن إليك التفاصيل لتنزيلها على جهاز الاستقبال التابع لك وهو كما يلى: