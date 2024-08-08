انت الان تتابع خبر استقبلها الآن.. تردد قناة الرابعة العراقية 2024 وأهم البرامج التي تذاع عليها والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد قناة الرابعة العراقية أحد قنوات الرياضة المهمة في العراق ولها قاعدة جماهيرية كبيرة؛ ويرجع السبب وراء ذلك لكون القناة اهتمت منذ بدايتها بتقديم محتوي ذو مصداقية وشفافية فضلاً عن كونها تعرض كافة الأحداث الرياضية سواء الخاصة بالوطن العربي أو خارجه وتقدم عبر شاشتها عدة برامج رياضية تحليلية يقدمها للمشاهدين أفضل مقدمي البرامج الرياضية في الوطن العربي، ونظرًا لكثرة البحث عن تردد القناة فإننا عبر السطور القادمة سوف ننقل تردد القناة على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد الرابعة العراقية على النايل سات

تقدم قناة الرابعة العراقية محتوى ذو جودة ممتازة وتوفر كذلك كافة الأخبار الرياضية الدولية والإقليمية وبمنتهي المصداقية والشفافية ولهذا تعد من القنوات المتفردة في عالم الرياضة، ويمكن من خلال التردد التالي استقبال القناة على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الرابعة العراقية على العرب سات

يمكن عبر القمر الصناعي عرب سات استقبال القناة عن طريق إدخال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

برامج قناة الرابعة العراقية

تقدم القناة تشكيلة متنوعة من البرامج الرياضية التي جعلتها الخيار الأول لعشاق كرة القدم في الوطن العربي، ومن أفضل هذه البرامج ما يلي:

برنامج صوت الملاعب.

برنامج بين الناس.

برنامج نقطة الصفر.

برنامج ستوديو الأطباء.

برنامج حلقة وصل.

برنامج صباح الرابعة.

برنامج شبابنا.

برنامج شكو ماكو.

مميزات قناة رابعة العراقية