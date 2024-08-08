انت الان تتابع خبر تردد قناة بطوط للأطفال الجديد 2024 أضبطها واتفرج على كل ما تقدمه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يتساءل الآن الكثير من محبي قناة بطوط عن التردد الجديد الخاص بالقناة حتى يتم استقبالها على التلفاز للاستمتاع بمشاهدة جميع البرامج والأفلام الكرتونية التي يتم عرضها على شاشة قناة بطوط الفضائية حيث أنها من أفضل القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي تقوم بعرض العديد من البرامج التعليمية والتربوية للأطفال والمساعدة على تعلم الكثير من الأفكار وكذلك معرفة كتابة الحروف والأرقام وأيضاً تعلم الرسم والتلوين والعديد من المميزات الأخرى لذلك فهي من أكثر القنوات الفضائية شهرة في الوطن العربي لذلك سيتم عرض التردد الجديد لهذه القناة حتى تتمكن من متابعة جميع المحتوى الذي تقدمه بالإضافة إلى كيفية تحميل القناة على التلفاز بسهولة تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات

سوف نضمن إليكم مشاهدة ممتعة لجميع البرامج المسلية التي تقدمها قناة بطوط لذا سيتم تناول التردد الجديد للقناة من خلال الآتي:

إليكم الآن التردد الجديد لهذه القناة على النايل سات وذلك عن طريق إدخال هذا التردد 11411.

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة عالية HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

سيتم تناول التردد الجديد لهذا القناة لكي تتمكن من مشاهدة جميع البرامج الكرتونية التي يتم عرضها وهي على النحو التالي:

يمكنك الآن استقبال قناة بطوط على العرب سات وذلك من خلال كتابة التردد التالى 12169.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

حيث أن الجودة عالية HD.

خطوات استقبال القناة على التلفاز

لكي تتمكن من مشاهدة قناة بطوط والاستمتاع بجميع البرامج المتنوعة التي تقوم بعرضها يجب عليك إتباع الخطوات التالية: