انت الان تتابع خبر فرح أطفالك وثبتها الآن.. تردد قناة كراميش على جميع الأقمار الصناعية وكيفية استقباله على الرسيفر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قناة كراميش نالت إعجاب الكثير من المتابعين منذ بداية عرضها على شاشات التليفزيون سواء الأطفال والكبار في الوطن العربي حيث تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج والاغاني الترفيهية والتعليمية للأطفال والتي تساعدهم في تعلم القيم التربوية والأخلاقية الصحيحة من خلال عرض محتوى تعليمي وترفيهي يجذب الأطفال إلى متابعتها لذلك انتشر البحث في الساعات الأخيرة عبر منصة جوجل عن التردد الحالي لقناة كراميش من قبل الكثير من متابعي القناة.

تردد قناة كراميش

تحرص قناة كراميش على عرض برامجها بجودة وصورة عالية من أجل الاستمتاع بمشاهدة ممتعة على القناة دون تقطع أو تشويش لذلك سوف نقدم لكم فيما يلي الترددات الجديدة لقناة كراميش وهي كالتالي:

تردد القناة على النايل سات:-

القمر: النايل سات

التردد: 11429.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على العرب سات:-

القمر: العرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط قناة كراميش

لضبط القناة والاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية كل ما عليك فقط القيام بالخطوات التالية:

الضغط على زر القامة الموجود بالريموت.

النقر على ضبط الترددات.

حدد إضافة تردد جديد.

أدخل التردد الجديد للقناة.

أدخل البيانات الخاصة بالقناة مثل الاستقطاب ومعدل الترميز.

حدد القمر الصناعي.

الضغط على زر البحث.

انتظر قليلا لتحميل القناة.

الضغط على حفظ التغييرات.

أغاني قناة كراميش للأطفال

تعرض مجموعة متميزة من الأغاني الترفيهية والتعليمية للأطفال وذلك إل جانب مجموعة من الأناشيد الكرتونية المحببة للأطفال والتي تخلق لهم جو من الفرح والسعادة ومنها: