انت الان تتابع خبر “اظبطها واستمتع بالمباريات”.. تردد قناة الكويت الرياضية 2024 Kuwait Sports HD على نايل سات وعرب سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - نشرت قناة الكويت الرياضية 2024 ترددها الجديد على النايل سات وعرب سات ضمن منشور رسمي لها بموقعها الإلكتروني، والذي أوضحت فيه السبب الرئيسي وراء ذلك، وهو تحقيق أفضل مشاهدة لجمهور القناة من خلال صور نقية وصوت أكثر وضوحا وصفاءا، حيث أن التردد الجديد للقناة يتمتع بالجودة العالية من حيث الصوت والصورة، كما أوضحت القناة في بيانها إحداثيات هذا التردد على النايل سات وعرب سات.

قناة الكويت الرياضية 2024

أعلنت قناة الكويت الرياضية 2024 عن ترددها الجديد على النايل سات وعرب سات عبر بيان رسمي لها بموقع القناة الإلكتروني، وذلك لإعلام الجمهور عن أن القناة ستكون على تردد جديد، وأفضل من حيث جودة الصورة ونقاء الصوت، حيث ستكون هذه الجودة من النوع High Quality أو HD، هذا بالإضافة إلى أن القناة نشرت في بيانها إحداثيات التردد الجديد على كل من عرب سات ونايل سات، وذلك من أجل ضبط أجهزة استقبال الجمهور عليها، والاستمرار في متابعة القناة، وما تقدمه من مباريات عالمية ومحلية في كافة أنواع الرياضة.

تردد قناة الكويت الرياضية الجديد 2024

قامت قناة الكويت الرياضية 2024 بنشر بيان رسمي لها مؤخرا على موقعها الإلكتروني لتعلن فيه عن التردد الجديد للقناة على النايل سات، والذي يتميز بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، حيث تتمثل إحداثيات هذا التردد على النايل سات فيما يلي:

تردد القناة: 11054.

أما معامل الاستقطاب لهذا التردد فهو عمودي.

بينما يكون معدل الترميز 27500.

أما عن جودة القناة على هذا التردد فهي من النوع HD.

ويكون معامل التصحيح ⅚.

قناة الكويت الرياضية على عرب سات 2024

أوضحت قناة الكويت الرياضية 2024 أن ترددها الجديد على النايل سات وعرب سات متوفرين حاليا على الموقع الرسمي لها، وذلك من أجل استخدامها في ضبط القناة على أجهزة الاستقبال لمتابعتها، ومتابعة البرامج والمباريات الرياضية التي تُبث عليها، وتتمثل إحداثيات التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي عرب سات في الآتي: