انت الان تتابع خبر لولو الشطورة .. تردد قناة وناسة TV على النايل سات وطريقة ضبطها على جهاز الاستقبال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - احتلت قناة وناسة TV الصدارة في عالم القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، حيث نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في فترة زمنية قصيرة، وأصبحت من أكثر القنوات انتشارًا، ذلك لأنها تقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني المحببة للصغار، بالاضافة إلى استخدامها لعدد من المؤثرات الصوتية والمرئية لجذب انتباه الأطفال، لذا يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة لمنح صغارهم فرصة قضاء وقت ملئ بالمرح والمتعة.

تردد قناة وناسة TV على النايل سات

تقدم قناة وناسة كيدز لمتابعيها محتوى تعليمي وترفيهي تم إعداده خصيصًا للأطفال، لذا قامت إدارة القناة بالعمل على تحديث التردد الخاص من أجل تحسين جودة المحتوى المقدم، يمكنك البحث عن تردد قناة وناسة على النايل سات من خلال ما يلي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يوجد أكثر من تردد للقناة حتى تكون متاحة للجميع ويكون من السهل الوصول إليها، وفيما يلي تردد وناسة على العرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة TV على جهاز الاستقبال

وناسة كيدز قناة مفتوحة للجميع وغير مشفرة، وذلك بالإضافة إلى أنها مجانية تمامًا، لا تتطلب أي اشتراكات أو رسوم، يمكنك ضبط ترددها عبر اتباع الخطوات التالية: