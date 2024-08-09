انت الان تتابع خبر أجمل أغاني لولو…ثبت الآن تردد قناة وناسة Wanasah 2024 على الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قناة وناسة ولولو الشطورة هي واحدة من القنوات التلفزيونية الأكثر شعبية في الوطن العربي، حيث أنها باتت من النماذج النادرة التي تمكنت من منافسة قنوات الرسوم المتحركة العالمية الكبرى في جذب أنظار الأطفال العرب وكسب محبتهم، لا يكاد يخلو أي منزل عربي من متابعي قناة وناسة ولولو الشطورة، فأغانيها المميزة وشخصياتها الجذابة باتت جزءًا لا يتجزأ من حياة الملايين من الأطفال في المنطقة وإن عمليات البحث المستمرة عن تردد قناة وناسة تؤكد مدى شعبيتها ومكانتها في قلوب هؤلاء الصغار، والذين باتوا يتفاعلون مع محتوى القناة ليس فقط أثناء مشاهدتها، بل في جميع أوقات اليوم ويكمن سر نجاح قناة وناسة في قدرتها على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز للأطفال

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة كيدز هي إحدى القنوات التلفزيونية التي تعمل على توفير محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال والقناة تبث عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وتقوم بتغيير ترددها بشكل دوري للحفاظ على جودة البث العالية من الصوت والصورة.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

اسم القناة: وناسة كيدز

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: –

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات:

اسم القناة: وناسة كيدز

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال