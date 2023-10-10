انت الان تتابع خبر مش هتصدق اللي بيحصل كل القرف ده.. تأجير العروسة بالساعة وبالإجبار لجميع شباب القرية وما تفعله الفتيات مع الحيوانات صادم هو الجنون بعينه.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من الجدير بالذكر أن المجتمعات في جميع دول العالم يمكن أن تتشابه في بعض الأمور وكذلك تختلف في بعض الأمور مثل العادات والتقاليد والطقوس والمراسم الخاصة بالزواج، وخصوصاً تلك العادات التي تتعلق بالزواج حيث أن بعض الدول تعمل على تطبيق بعض القوانين التي تخص الزواج وهناك بعض الدول تتبع عادات غريبة ومثيرة للدهشة في أمور الزواج، لذلك دعونا نخبركم في مقالنا أغرب العادات المتعلقة بالزواج حول العالمغرب عادات الزواج وما تفعله الفتيات مع الحيوانات

يوجد العديد من العادات الغريبة التي لها علاقة بالزواج حول العالم في العديد من المجتمعات، وذلك مثل :

تسويد وجه العروس: بعض المجتمعات تقوم بتسويد وجه العروس من خلال أصدقائها، حيث أنهم يقومون بتغطية رأسها وبعد ذلك يقوموا بوضع قطران أسود عليها ودقيق وريش، وذلك ظناً منهم أنها تقوم بردء الأرواح الشريرة.

زواج الحيوانات:بعض المناطق في الهند تعتقد أن الأشباح من الممكن أن تسكن أجساد البشر وخصوصاً الفتيات، كذلك يعتقدون أن الفتيات الغير جميلات و القبيحات أو من بهن بعض التشوهات في الوجه لهن أشباح، لذا يعتبرون أن الطريقة الوحيدة لكسر تلك اللعنة هي أن تقوم الفتاة بالزواج من حيوان إما أن يكون كلب أو ماعز.أغرب عادات الزواج في كينيا من بين العادات الغريبة التي يقوم بها بعض البلاد وخصوصاً في قبيلة “أسيسمو” في كينيا حيث تقوم العروس بخلع ملابسها كاملة أثناء الزفاف أمام المعازيم والعريس يشير إليها بالقبول، كما أنه يحدث في كوريا الجنوبية عادة ضرب أقدام العريس وذلك بعد حفل الزفاف من قبل أصدقائه فهم يقومون بخلع حذاء العريس، ومن ثم ربط رجليه مع وشاح أو حبل ثم يقومون برفع ساقيه من الأرض ويضربونه في باطن قدميه بعصا.