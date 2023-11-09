انت الان تتابع خبر سيدة تقتحم حفل زفاف زوجها بطريقة شيطانية اشعلت منصات التواصل الاجتماعي .. لن تصدقوا ماذا فعلت وكيف كان رد فعل زوجها.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع على “تويتر” و”تيك توك” مجموعة من السيدات يقتحمن قاعة حفل زفاف وهن يرتدين ملابس سوداء ويؤدين حركات راقصة وفي وسطهن الزوجة الأولى.

يفتح الباب لـ الزوجة الأولى ورفقائها ومن ثم يتجهن وهن يرقصن على أنغام أغنية خليجية نحو الكوشة حيث يجلس الزوج وعروسته الثانية .

وتظهر العروس وهي في هستيريا ضحك بينما يجلس العريس مذهولًا من الموقف، وقد تداول الفيديو مرفقًا بـ تعليق:”مقطع متداول لدخول الزوجة الأولى حفل الزفاف عندما تزوج عليها زوجها”

وتعددت التعليقات على رد فعل الزوجة الأولى، فقالت أحدهم :”لو إني مكانها اقسم ادعسه هو والعروس اللي معه ، بس تعجبني مابكت”، “ من القهر ترقص”، وهناك من شبه دخول الزوجة الأولى بـ مسلسل الحاج متولي عندما دخلت زوجاته الثلاثة حفل الزفاف. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

وعلى الرغم من تداول القصة بكثرة على تويتر بأنها الزوجة الأولى للعريس، هناك من يفيد بأن مجموعة السيدات هن صديقات العروس وقد نظمن الرقص للاحتفال معها، وليست زوجة العريس الأولى