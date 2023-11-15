انت الان تتابع خبر العبقرية ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجمهور: "هذه الدولة ستصبح الاغنى عربيا في الفترة القادمة"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما أكدت من خلال توقعاتها أن تونس ستصبح الدولة الاغنى عربيا في الفترة القادمة.

ليلى عبد اللطيف أكدت انها متمسكة بتوقعاتها السابقة عن تونس بل وتدعمها اكثر من السابق حيث قالت إنها ستصبح كدبي وستكون تونس دولة ثرية.

لم تكتفي ليلى عبد اللطيف بهذا القدر، بل توقعت أكثر من ذلك، حيث قالت أن تونس ستكون اكثر ثراء من دول الخليج وان الشعب التونسي يودع الفقر الى الابد.

وأوضحت عبد اللطيف بأن تونس ستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا.