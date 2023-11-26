بسبب حلم..سعودي يكتشف اكبر كذبة عاشها في حياته ويقوم بقتل اخته..تفاصيل صادمة للكبار فقط!!

انت الان تتابع خبربسبب حلم..سعودي يكتشف اكبر كذبة عاشها في حياته ويقوم بقتل اخته..تفاصيل صادمة للكبار فقط!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - روى مفسر الأحلام سعد الدوسري، قصة رجل كاد أن يقتل أخته بسبب الشك والتفسير الخاطئ للرؤية.

وقال الدوسري خلال مقابلة بقناة "الرسالة"، إن رجل جاء لمنزله لتفسير رؤية وكان يحمل مسدساً، وأخبره أنه رأى في الحلم أخته حامل عن طريقة غير شرعية وأنها تحاول أن تخفي الحمل بثوبها.

وذكر الدوسري أن الرجل كاد أن يذبح أخته، ولكن أبلغه بأن الرؤيا رموز، مضيفا: قلت له "اتقي الله في نفسك".