انت الان تتابع خبر دلعي جوزك وابهريه.. حطي القرنفل وزيت الزيتون على جسمك ليلة واحدة في هذا المكان وشوفي النتيجة من أول مرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تهتم معظم النساء باستخدام الوصفات الطبيعية سواء وصفات الشعر أو وصفات البشرة، فهناك الكثير من العناصر الموجودة في الطبيعة التي تساعد على علاج تلف الشعر ومنحه الحيوية واللمعان، كما تجعله يبدو بمظهر طبيعي، ويمكن الحصول على نتيجة مرضية من أول استخدام، لذلك سوف نقوم بتوضيح أفضل وصفة يمكن استخدامها للشعر للقضاء على معظم مشاكله، حيث يعتبر الشعر هو زينة المرأة ورمز جمالها.

مكونات وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

لاتحتاج هذه الوصفة إلى المزيد من المكونات، بل تعد من الوصفات البسيطة ويمكن تحضيرها من خلال توافر المكونات الآتية:

عدد 4 حبات من القرنفل.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

4 ملاعق من زيت جوز الهند.

2 معلقة من النشا.

طريقة إعداد وصفة القرنفل وزيت الزيتون

يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وهي:

في البداية لابد أن نقوم بطحن القرنفل جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة زيت الزيتون إلى القرنفل المطحون مع تقليبهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند بالتدريج والاستمرار في التقليب.

ثم نقوم بإضافة النشا حتى يصبح القوام كريمي.

نقم بوضع هذا الخليط على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف.

يترك هذا الخليط على الشعر من ساعة إلى ساعتين أو أكثر.

يتم غسل الشعر بعد ذلك بماء فاتر مع استخدام نوع شامبو مناسب للشعر.

يمكن تكرار الوصفة للحصول على أفضل نتيجة، وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام.