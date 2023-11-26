انت الان تتابع خبر آخرها برد لاسع.. الزعاق يحدد موعد بداية المربعانية ويكشف عن الأيام التي يشتد فيها برد الشتاء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صرح الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، عن بداية المربعانية وكشف عن الشهور الأكثر برودة في فصل الشتاء. وأعلن ذلك في تغريدة على منصة إكس.

وأكد الزعاق أن المربعانية تبدأ في الثالث من ديسمبر وتستمر لمدة 40 يومًا. وأوضح أن الشهور الأولى من المربعانية تكون الأجواء فيها معتدلة، حيث يرتدي الشباب الملابس الصيفية والأطفال وكبار السن يرتدون الملابس الشتوية.

كما أعلن الزعاق سابقًا عن موعد دخول فصل الشتاء الفعلي في المملكة والمنطقة. وأوضح أن فصل الشتاء يستمر لمدة ثلاثة أشهر، من ديسمبر إلى فبراير، حيث يبدأ بالمربعانية ويشتد في الشبط وينتهي بالعقارب.