انت الان تتابع خبر شهر ديسمبر لن يمر مرور الكرام.. ميشال حايك يضرب بقوة دون رحمة ويصعق الجميع بتوقعات مزلزلة سيجعل شعر رأسك يقف من الصدمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلق الفلكي الشهير ميشال حايك توقعات جديدة وُصفت بالصادمة لشهر ديسمبر المقبل، وقد أثارت هذه التوقعات ضجة واسعة في أوساط متابعيه الذين يترقبون توقعاته على أحر من الجمر.

وفي لقاء تلفزيوني مثير، صرح حايك بأن الهزات الأرضية الشديدة قد أدت إلى انكسار في الأرض، مما تسبب في تغيير كامل في مناطق الزلازل وباطن الأرض، ومن المتوقع حدوث هزات أرضية عنيفة. وأشار الفلكي الملقب بسيد التوقعات إلى أن المعادلات المرتبطة بالزلازل ستتغير، وأن الحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا ليس مجرد خيال، بل يعد جرس إنذار حقيقي وجدي للعالم.وأضاف حايك قائلاً: "ستقع زلازل في البر والبحر في منطقتنا، ولن تشبه بعضها ما حدث سابقاً، بل ستكون لها آثار أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة، وستكون قوة ارتداد الهزات قوية، وستكون للهزات الصغيرة تأثير قوي".

وزعم حايك أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، بالإضافة إلى حدوث ظواهر طبيعية غريبة ناتجة عن عجز الكوكب، مثل ظهور نوع جديد من الشتاء لم يشهده العالم من قبل، وتساقط الثلوج على شكل حبال وحجارة، وحدوث فيضانات، وحدوث كسوف وخسوف سريع، وسقوط أجسام من الفضاء. وأكد حايك أن الكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

تلك التوقعات لميشال حايك أثارت موجة كبيرة من الجدل والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجمهور بين من يصدقها ومن ينكرها