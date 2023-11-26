انت الان تتابع خبر هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان..والدولة التي هاجمتها صدمة سوف تصعق العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قال موقع أخبار الصين اليوم الأحد، إن هناك هجوما جويا على إيران، مؤكدا سماع دوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان.

ويأتي ذلك بعد أيام من اتهام مسؤول دفاعي أمريكي إيران بأنها هاجمت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيليبطائرة بدون طيار في المحيط الهندي.وأضاف مسؤول الدفاع، الذي تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة بدون طيار من طراز Shahed-136 والتي كانت تحمل قنبلة على شكل مثلثأثناء وجودها في المياه الدولية.

وانفجرت المسيرة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المسؤول: "نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ورفض المسؤول توضيح سبب اعتقاد الجيش الأمريكي أن إيران كانت وراء الهجوم