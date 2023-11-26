انت الأن تتابع خبر طريقة سريعة وبسيطة.. هتعملي الزلابية المقرمشة في 10 دقائق فقط بكل سهولة وبمكونات اقتصادية جداا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الزلابية من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تمتاز بمذاقها الرائع وسرعة تحضيرها، وهي تتكون من عجينة رقيقة ومقلية بالزيت، ثم تسقى بالشربات الحلو، وفي هذا المقال سوف نقدم إليكم طريقة عمل الزلابية بالتفصيل مع شرح المكونات وطريقة التحضير.

مقادير عمل الزلابية المقرمشة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

زيت نباتي للقلي.

شربات.

طريقة تحضير الزلابية المقرمشة في 10 دقائق

قومي بإحضار إناء مناسب ثم اخلطي مقدار الدقيق الأبيض مع الخميرة الفورية والسكر والملح.

قومي بإضافة الماء الدافئ تدريجياً مع التقليب المنتظم لكي تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم قومي بتغطية العجينة وتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.

بعد أن تتخمر العجينة قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة، ثم احضري مقلاة واسعة وضعي الزيت النباتي على نار متوسطة.

ثم ضعي كرات العجينة في الزيت الساخن واتركيها حتى تصبح لونها ذهبي.

قومي برفع الزلابية من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ لكي تمتص الزيت الزائد.

ثم قومي بسقي الزلابية بالشربات البارد وقدميها ساخنة.

مكونات عمل شربات الزلابية

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار وعاء عميق وضعيه على نار متوسطة، ثم ضعي السكر والماء وقومي بالتقليب المستمر حتى يذوب السكر.

ثم اتركي الخليط على النار حتى يغلي، ثم ضيفي عصير الليمون واتركي المزيج على النار لمدة 5 دقائق إضافية.

ثم ارفعي الشربات من النار واتركيه لكي يبرد تماما قبل استخدامه.

نصائح لنجاح طريقة عمل الزلابية

ينصح بأن يكون الماء الدافئ بدرجة حرارة مناسبة بحيث لا تكون ساخنة جداً أو باردة جداً.

يفضل بأن تتركي العجينة في مكان دافئ حتى تتخمر بشكل جيد.

ويلزم بأن يكون الزيت النباتي ساخناً قبل إضافة الزلابية في المقلاة، ويجب أيضا عدم ترك الزلابية في الزيت الساخن لفترة طويلة لكي لا تحترق.