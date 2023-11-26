انت الأن تتابع خبر بخصم 5800 جنيه.. اشتري هاتف سامسونج جالاكسي Galaxy A34 في البلاك فراي داي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزداد العروض والخصومات في البلاك فراي داي أو كما يطلق عليها الجمعة السوداء لاسيما في شهر نوفمبر وهذا بهدف جذب الكثير من العملاء لشراء المنتجات المختلفة، وقامت أمازون بإتاحة عرض لا مثيل له على هاتف سامسونج Galaxy A34 بخصم مبلغ قيمته 150 جنيه إسترليني أي نحو 5800 جنيه مصري، أصبح سعر الهاتف بعد الخصم يبلغ نحو 249 جنيه إسترليني، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل المعلنة حول هذا الموضوع.

ما هي مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34؟

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A34 يتضمن ميزة الـ NFC.

يحتوي الهاتف على شريحتين إتصال من النوع Nano Sim.

يدعم الهاتف كافة شبكات الاتصال ابتداءا من الجيل الثاني الـ 2G وحتى الجيل الخامس الـ 5G.

ابعاد الهاتف تبلغ 161.3×78.1×8.2 ملم ويبلغ وزنه نحو 199 جرام.

يتميز الهاتف بمتانته العالية وهذا بفضل جودة الخامات التي تم تصنيع الهاتف منها.

من أهم مزايا الهاتف أنه ضد الماء والغبار حتى واحد متر لفترة نصف ساعة.

النوتش يوجد في المنتصف وهو من النوع Super AMOLED وتبلغ مساحته 6.6 إنش.

تبلغ سعة ذاكرة الهاتف نحو 128 أو 256 جيجا بايت ويحتوي ايضا على ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت ويمكن للمستخدم رفع المساحة التخزينية من خلال وضع كارت ميموري داخل الهاتف.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية للهاتف نحو 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تبلغ دقة الأولى 48 ميجا والثانية 8 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 5 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على ميكروفون لمنع الضوضاء.