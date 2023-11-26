مصر تواجه خطر كارثة جوية مميته والارصاد يحذر المواطنين لحماية انفسهم وابنائهم ويطالبهم بعدم الخروج في هذه الأوقات

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الرياض - روايدا بن عباس - رغم إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار حالة الأجواء، إلا أنه من المتوقع حدوث تحول في درجات الحرارة، حيث تنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية بداية من يوم الثلاثاء المقبل والموافق 28 من نوفمبر 2023، وسط توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.ومن المتوقع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي تؤثر على الجمهورية منتصف الأسبوع المقبل، تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الجمهورية.