انت الأن تتابع خبر أبشر يا صاحب النصيب.. عروض هايبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتيح أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من العروض الأسبوعية على مجموعة واسعة من المنتجات، مثل المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس وغير ذلك من المنتجات الأخرى، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على عروض هايبر ماركت العثيم السعودية.

عروض هايبر ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية

تبدأ عروض أسواق العثيم الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع وتستمر حتى يوم الأحد، وفيما يلي أهم عروض الأسبوع الحالي:

يبلغ سعر أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي عشرة كجم نحو ٦٧.٩٥ ريال بدلا من ٨٧.٩٥ ريال.

يبلغ سعر أرز مصري جرين فارمز ٥ كجم نحو ٣٤.٩٥ ريال بدلا من ٤٢.٩٥ ريال.

يصل سعر شراب سن كولا مصاص ١٨*٢٥٠ مل إلى ٣١.٥٠ ريال بدلا من ٣٧.٩٥ ريال.

يصل سعر فراخ ساديا مجمدة ٩٠٠ جرام إلى ١٨٦.٩٥ ريال.

يصل سعر حليب انكور بودرة اكياس ٢.٢٥ كيلو الى ٨٤.٩٥ ريال.

يصل سعر عسل هالي صافي ١٠٠٠ جم إلى ٣٩.٩٥ ريال.

يبلغ سعر زيت زيتون بيتوتي واحد لتر عبوة توفيرية نحو ٣٧.٩٥ ريال.

طريقة الاستفادة من عروض هايبر ماركت العثيم السعودية

يمكنك الاستفادة من العروض الاسبوعية من اسواق العثيم من خلال زيارة أحد فروع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، أو عن طريق التسوق عبر الإنترنت من خلال موقع أسواق العثيم الإلكتروني.