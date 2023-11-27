انت الان تتابع خبر " اخيرا انكشف السر" عالم مغربي كبير يخرج عن صمته ويفضح ليلى عبد اللطيف.. ما قاله صدم الملايين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر العالم الفلكي المغربي، عبد العزيز الخطابي، من التصديق في ما تروّج له المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف ووصفها بأنها كاذبة.

وقد رفض الخطابي التشبيه بينه وبين المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي اتهمته بسرقة توقعاته بشأن المغرب.

وصرح الخطابي، خلال استضافته في برنامج "بدون لغة خشب" على إذاعة "ميد راديو"، قائلاً: "بالطبع لست ليلى عبد اللطيف ديال المغرب، فهي ليست منجمة على الإطلاق، إنما تدعي أن لديها علاقة بالروحانيات وتتنبأ بناءً على أي أساس؟ هل درست علم التنجيم؟ لا تدعي أنها درسته".

وبخصوص توقعاتها حول المغرب، صرح الخطابي قائلاً: "في عام 2020، وهذا موثق، أعلنت أن المغرب سيتعرض لزلزال بفضل كوكب معين، وهذا ما كتبته في سيتي، وتحدثت عنه، وهي تنقل عني، ليس هي وحدها، فهناك العديد من المنجمين الآخرين ينقلون عني".

وأضاف المتحدث: "فيديوهاتها أكثر شهرة مني لأن الصحفيين المغاربة يهتمون بها أكثر، فإعلامها يدعمها ولكن لا يدعمني... إنها مثل ميشال حايك، ليست منجمة".

وتوقع الفلكي المغربي أن تكون نهاية ليلى عبد اللطيف في نهاية عام 2023، قائلاً: "سيكون لديها مشاكل وستواجه صعوبات كبيرة، وستتورط في مشاكل قضائية".