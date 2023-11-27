كارثة مروعة تهدد العالم في 30 نوفمبر.. ليلى عبد اللطيف تبكي من الخوف وتطلب من الناس الصلاة بخشوع قبل هذا التاريخ

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ليلى عبد اللطيف مؤخرًا عن توقعات صادمة حول نقطع الإنترنت حول العالم، مما أثار الجدل بين الجمهور.

تساءل الكثيرون عما إذا كان هذا التوقع حقيقيًا وهل ستنقطع الإنترنت عن العالم بأكمله في يوم ما. وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الإنترنت سيتوقف تمامًا في أكتوبر، مع تحذير وكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة.

وتشير هذه الأخبار إلى أن سبب انقطاع الإنترنت سيكون تأثير الرياح الشمسية على الأرض، مما سيؤدي إلى مشاكل في شبكات الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية. وحذرت من أن انقطاع الإنترنت قد يستمر لعدة أشهر بسبب تلف الكابلات البحرية في حالة حدوث عاصفة شمسية قوية.ومع ذلك، فإن انقطاع الإنترنت على مستوى العالم مجرد شائعة تم تداولها في السنوات السابقة. فالعواصف الشمسية القوية نادرة الحدوث، وتم تسجيل عدد قليل منها في التاريخ الحديث وفقًا لمجلة "livescience".

وقد ردت وكالة ناسا على هذه الشائعات، مؤكدة أنه لا صحة لانقطاع الإنترنت عن العالم وأنه لا توجد أي مؤشرات على وجود مشكلة قادمة في خدمة الإنترنت. ونصحت الوكالة بعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة للحصول على المعلومات وعدم القلق بشأن هذا الأمر.

وتشير المجلة العلمية "livescience" إلى أنه لا يعرف بعد مدى تأثير العواصف الشمسية القوية على التكنولوجيا الحديثة، حيث أن آخر عاصفة شمسية قوية حدثت منذ زمن بعيد قبل تطور التكنولوجيا الحالية.

وأكدت المجلة أنه لا يمكن التنبؤ بوقت حدوث العواصف الشمسية بشكل دقيق بنسبة 100%، وأن عملية التنبؤ تستغرق وقتًا طويلاً ولم تتم بعد.