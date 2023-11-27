انت الان تتابع خبر بشارة مفرحة لكل المصريين.. تراجع حاد في سعر الحديد والاسمنت يفاجئ المواطنين.. وهذا هو سعره اليوم ولن تصدقه.. فرصتك لبداية البناء اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 38909 جنيه كمتوسط سعر بفارق 6 ألف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو الآتي:

- بلغ سعر طن حديد عز مستوى 41500 جنيه.

- أما عن سعر طن حديد سرحان بلغ نحو 38000 جنيه.

- في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 3900 جنيه.

- سعر طن حديد العشري ثبت عند 39000 جنيه

- بلغ طن حديد المصريين سجل نحو 39500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 38000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 39500 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 39200 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 26 نوفمبر