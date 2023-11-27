انت الان تتابع خبر "تمتع بخدمات خاصة ".. شركة مصرية تعلن عن طرح "مقابر " للبيع من فئة خمسة نجوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت مجموعة شركات طلعت مصطفى المصريين بالإعلان عن طرح مقابر "البستان"، والتي تقع على طريق السويس في المنطقة المواجهة لمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بأسعار تصل إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه. وأفاد مسؤول في الشركة أن "مساحة الحوش تبلغ 40 مترًا مربعًا، وتحتوي على 10 عيون بنظام اللحود المتعارف عليها، وتتكون من 8 عيون، 4 للنساء و4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين. ويشترط شراء الحوش كاملاً بسعر 1.5 جنيه، وسيتم تسليمه بالكامل مشطبًا تشطيبًا خارجيًا من الرخام". وأوضح المسؤول أن الشركة تقدم أنظمة سداد مختلفة، بما في ذلك نظام الدفع النقدي مع خصم يصل إلى مليون و436 ألف جنيه، بدلاً من مليون ونصف. كما يمكن الدفع بنظام التقسيط، حيث يتم دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلاف جنيه على 12 شهرًا، أو كل 3 أشهر 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط دفع الأقساط خلال سنة. وأشار المسؤول إلى أن المقابر تتمتع بخدمات خاصة ومتكاملة، بما في ذلك مسجد ودار مناسبات وجراج ومنطقة خدمات ومبنى إدارة، بالإضافة إلى صيانة دائمة وشكل موحد لجميع الوحدات ووجود آيات قرآنية على كافة المقابر. وأثار إعلان المقابر على "فيسبوك" حالة من الجدل، حيث علق بعض المستخدمين بطريقة ساخرة على الأسعار والميزات المقدمة. وقد قال أحد المستخدمين "طارحين مقابر توين هاوس"، في حين قال آخر "المقابر اللي ناصية بحري سعرها أعلى". وأضافت زينب مؤمن بطرافة "حتى الدفنة صعبوها علينا.. لا كده أنا هبقى أدفن تحت البلكونة عندنا". وكتب آخر "أيوا صح المقابر فيها كذا ميزة بالنسبة للسعر قريبة من كارفور وهواها يرد الروح". بهذا الإعلان، تأتي مجموعة شركات طلعت مصطفى المصريين بعرض جديد ومبتكر في مجال المقابر، حيث تقدم خدمات متكاملة ومرافق متنوعة لتلبية احتياجات العملاء. ومن المتوقع أن يلقى هذا العرض استحسانًا كبيرًا من قبل الجمهور ويحقق نجاحًا كبيرًا في السوق.