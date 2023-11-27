انت الان تتابع خبر "تتمتع بخدمات خاصة ".. شركة مصرية تعلن عن طرح "مقابر " للبيع من فئة خمسة نجوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت مجموعة شركات طلعت مصطفى المصريين عن طرح مقابر "البستان"، والتي تقع في منطقة السويس بالقرب من مدخل العاصمة الإدارية الجديدة. وتتراوح أسعار هذه المقابر بين 1.5 مليون جنيه وأعلى.

وأكد مسؤول في الشركة أن مساحة المقبرة تبلغ 40 مترًا وتحتوي على 10 عيون بنظام اللحود المتعارف عليه. وتتكون المقبرة من 8 عيون، 4 للنساء و4 للرجال، بالإضافة إلى عظامتين. ويتم شراء المقبرة بالكامل بسعر 1.5 مليون جنيه وتسليمها بتشطيب كامل وتشطيب خارجي من الرخام.

تقدم الشركة أنظمة سداد مختلفة للمشترين، بما في ذلك نظام الكاش الذي يتم خصم عليه ثمن الوحدة ليصل إلى 1.436 مليون جنيه بدلاً من 1.5 مليون جنيه. كما توفر الشركة نظام التقسيط، حيث يتم دفع مقدمة حجز قيمتها 315 ألف جنيه وأقساط شهرية متساوية بقيمة 106 آلاف جنيه على مدار 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الدفع كل 3 أشهر بقيمة 318 ألف جنيه، أو 4 دفعات على مدار السنة بشرط الدفع خلال سنة.

تتمتع المقابر بخدمات خاصة ومتكاملة، بما في ذلك مسجد ودار مناسبات وجراج ومنطقة خدمات ومبنى إدارة. كما يتم توفير صيانة دائمة للمقابر وتصميم موحد لجميع الوحدات ووجود آيات قرآنية على جميع المقابر، وفقًا لأحد مسؤولي بيع المقابر في الشركة.

أثار إعلان المقابر على فيسبوك حالة من الجدل، حيث عبر بعض المستخدمين عن استغرابهم من أسعار المقابر وموقعها. وعلق أحد الأشخاص قائلاً "طارحين مقابر توين هاوس"، فيما قال آخر "المقابر اللي ناصية بحري سعرها أعلى". وأضافت زينب مؤمن بسخرية "حتى الدفنة صعبوها علينا.. لا كده أنا هبقى أدفن تحت البلكونة عندنا". وعلق هشام خليل بطرافة "أيوا صح المقابر فيها كذا ميزة بالنسبة للسعر قريبة من كارفور وهواها يرد الروح".