انت الان تتابع خبر قل وداعا للسكري ذور متوفرة بكل مطبخ تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكليتين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نبته الحلبة أو المعروفة باسم “ميثي” باللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

بذور الحلبة ، ذات الطعم اللاذع، تُعد مستودعاً للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية، فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من تلك البذور الصفراء، ثم توضع في كوب الماء وتغطى وتترك طوال الليل، ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

وإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل، لترى النتائج المذهلة لصحتك. وتتعدد المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق، فمنها أنها تساعد على كسب الوزن، حيث يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية، فتناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر وستلاحظ الفرق، فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة. كما تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية، لأنها من المكونات الغنية بالألياف. وتحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وتعمل هذه المكونات على التحكم في معدلات ضغط الدم، مما يقي من الإصابة بضغط الدم المرتفع. إلى ذلك، أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الحلبة تستطيع التخلص من الكوليسترول الضار، وفي نفس الوقت تحافظ على مستوى الكوليسترول النافع في الجسم. وتستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة، ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. وتعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وخصوصا في القولون، مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان القاتل. وتحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي واحدة من مكونات الألياف، والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري .

كما أن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.