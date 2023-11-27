دولة عربية تعوم فوق بحر من الثروات وستصبح أغنى دولة في العالم.. توقعات ميشال حايك تفاجئ الجميع!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينتظر الجمهور توقعات الفلكي الشهير ميشال حايك الجديدة بلهفة وفضول كبيرين، حيث تحضى تنبؤاته بإهتمام الكثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء تلفزيوني مع حايك، توقع العراف اللبناني أن تنقلب أحوال دولة عربية فقيرة لتصبح من أغنى الدول في الوطن العربي.

وتوقع ميشال حايك اكتشاف حقول نفط في المغرب هي الأكبر في الوطن العربي وتحدث عن طفرة اقتصادية كبيرة في البلاد.

وأشار حايك إلى أن عام 2024 سيكون عام الثروة والوفيرة والتقدم في المغرب وتحدث عن استثمارات سياحية عالمية على أراضي المغرب

وتوقع حايك أن يكون العام المقبل 2024، عام انتعاش اقتصادي غير مسبوق في البلاد وستشهد المملكة المغربية تحسنًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي.