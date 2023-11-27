انت الان تتابع خبر الكارثة على الابواب.. الارصاد المصرية تحذر المواطنين من اقوى كارثة طبيعية سوف تصيب البلاد في هذا القرن.. والساعات القادمة سوف تكون مخيفة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبحث الكثير يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس من الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية الصيادين من نزول البحر نظرا لارتفاع الموج والذي يصل إلى 4 أمتار في البحر المتوسط، كما تنخفض درجات الحرارة لتصل الصغرى على القاهرة 15 درجة فقط.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

البسوا تقيل

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت لموجة من الرياح شديدة السرعة، أمس وأمس الأول ، لافتة إلى أن هذه الرياح والكتل الهوائية كان لها تأثير على حركة الملاحة البحرية.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن سرعة الرياح بدأت في الانخفاض تدريجيا.

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي، يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، موضحة أن الأمطار تضرب المناطق الساحلية وستكون من خفيفة إلى متوسطة.