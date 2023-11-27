الرياض ومكة و7 مناطق اخرى.. اجلسوا في بيوتكم وخذوا حذركم فالقادم من السماء مرعب والدفاع المدني يخلي مسؤوليته

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الرياض - روايدا بن عباس - تقرير عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة سيول ورياح نشطة على الشرقية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.