انت الان تتابع خبر مشجع أوزبكي يقتحم الملعب من أجل التصوير مع " كريم بنزيما " والأمن يمنعه في اللحظة الأخيرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ثبت مقطع فيديو متداول اقتحام أحد المشجعين ملعب مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي، للقاء لاعب الاتحاد كريم بنزيما.

وأظهر الفيديو لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفًا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه في الأمتار الأخيرة قبل أن يخرجه من الميدان.

الجدير بالذكر حسم نادي الاتحاد السعودي تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد "ميتالورج" ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.