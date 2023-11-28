انت الأن تتابع خبر بسعر على قد الأيد.. سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2019 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة تويوتا كورولا من أشهر السيارات التي تلقى إعجاب العديد من المستخدمين نظرا لشكلها الملفت وحجمها الصغير وتصميمها الذي يعتبر من أفضل تصميمات السيارات صغيرة الحجم لاهتمام صانعها بادق التفاصيل بالسيارة سواء شكلها العام أو تركيب السيارة من الداخل ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على ابرز مواصفات سيارة تويوتا كورولا وسعرها الحالي تابعوا معي.

يمكنكم من خلال النقاط التالية التعرف على ابرز مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2019:

تم تصميم سيارة تويوتا كورولا منذ عام 2019 حيث اعتمد مصمميها على تقديمها بشكل ملفت للانتباه مما جعلها أكثر شهرة منذ وقت تصميمها.

قامت الشركة بتزويد السيارة بشبك أمامي عريض كما زدوته بفتحات عريضة مماجعلها تظهر بشكل أنيق يجذب المستخدمين.

تم تجهيز سيارة تويوتا كورولا بأضواء خفيفة للمساعدة في تنشيط الجاذبية للسيارة.

تصنيع سيارة تويوتا كورولا ما يصل الى خمس أشخاص بشكل مريح.

لدى سياره تويوتا كورولا مقاعد قابلة للتعديل في جميع الصفوف.

يمكن أن تعمل سيارة تويوتا كورولا ب 2 لتر بنزين يمكنهم ان يجعلوا ادائها سريع حيث تبلغ قوتها الى 169 حصان.

تتميز سيارة تويوتا كورولا بعض التقنيات الآمنة للمحافظة على سلامة القائدين والركاب.

لدى سيارة تويوتا كورولا كورس 2000 تكنولوجيا DUAL VVT-l بالإضافة إلى تقنية CVT التي تعمل على تحسين جودة الياقوت التي يتم استخدامة أثناء قيادة السيارة.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2019:-

يقوم بعض مالكي سيارة تويوتا كورولا 2019 بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بأسعار مخفضة، وبالفعل قام أحد الأشخاص بعرض سيارته مقابل 20 ألف ريال سعودي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولشراء سيارة يمكنك البحث على مواقع التواصل وستجدها بسعر مخفض.