صدمة مدويه..شاب سعودي راح يطمن على أخته الممرضه بالمستشفى فأكتشف مفاجأة جعلته ينهار

انت الان تتابع خبر صدمة مدويه..شاب سعودي راح يطمن على أخته الممرضه بالمستشفى فأكتشف مفاجأة جعلته ينهاروالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشف شاب سعودي مفاجأة صادمة عندما قرر زيارة أخته الممرضه إلى مقر عملها في أحد مستشفيات الرياض، ليكتشف هناك أن أخته ليست كما يظنون بها وأنها قد فعلت شيئاً معيب ومخجل بالسر.وبدأت تفاصيل القصة التي نشرتها قناة “أسرارهم” على اليوتيوب، عندما تفاجأ الشاب بوالدته تزوره في شقته في وقت متأخر من الليل وهي مرتبكه وخائفة وتطلب أنه يجلس معها في غرفة منفصلة بعيداً عن زوجته لتخبره بما يدور في بالها ويشغل تفكيرها.يقول الشاب أنه قلق في بداية الأمر، وعلى الفور اخذ والدته إلى غرفة منعزلة وبدأ الاستماع إليها فأخبرته أنها

لاحظت تصرفات غريبة على أخته “منال” التي تعمل ممرضة في أحد المستشفيات، وأنها خلال الفترة الأخيرة ترفض الذهاب إلى الدوام، واذا ذهبت ترجع وهي خائفة كأن هناك من يلاحقها. طمأن الشاب والدته ووعدها بأنه سوف يكتشف حقيقة الأمر بطريقته الخاصة وطلب منها ان تحافظ على هدوءها أمام أخته وان لا تخبرها بشيء حتى يكتشف الحقيقة. وفي اليوم التالي، اخذ الشاب اجازه من عمله واتجه الى المستشفى مكان العمل حق منال كانت ممرضه المهم انه وصل ودخل قسم التمريض يشوف زميلاتها سئل احدى الممرضات عن اخته ومابين لها انه اخوها ..كانت زميلتها تدعى امل استقبلته وتبادلو الحديث سئلها عن

منال تعرفيها وكيف سمعتها وكذا المهم كانت في البداية متحفظه عن الكلام لكن في الاخير تكلمت بكل شيء وياليتها ماتكلمت!.الممرضه تخبره بأن أخته متزوجه بالسرقالت له اش تبي من منال عندها دكتور يحبها وتحبه وقدهم متزوجين بالسر ومحد يعرف حاول تنسيها ولاتقرب منها …يقول الاخ انا انصدمت وحسيت دمي اتجمد في عروقي من كبر الصدمة …يقول ماقدرت اتحمل قلت لها بمشي ومرة ثاني برجعلك …قالت هي وين تروح خذ رقمي يقول اخذت رقمها ومشيت وانا مصدوم اتجهت لبيتنا اذا بي لاحض سيارة واقفه قدام بيتنا اول ماوصلت شافني ومشي مباشرة. الأخ يتلقى صدمة ثانيه قدام البيت عندما شفت السيارة واقفه وشفت لشباك بيتنا منال واقفه في الشباك وقفلت ذاك الوقت خلاص حسيت انه في حاجه كبيرة تصير هذا يمكن كان داخل بيتنا والان خرج يقول الاخ موقف لايمكن ان يتحمله احد يقول دخلت البيت الاقي امي فاتحه