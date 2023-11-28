انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مسؤول بالخطوط السعودية يكشف سبب ارتفاع أسعار تذاكر السفر الداخلية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية كشف عن سبب ارتفاع أسعار التذاكر، وخاصة أسعار الرحلات الداخلية. وأكد أن قطاع الطيران يعتمد بشكل أساسي على التكلفة وهوامش الربح، وأن هذه الهوامش تعتبر ضئيلة في هذا القطاع، حيث تصل في الشركات المتميزة إلى 10%. وأوضح أن الكثير من شركات الطيران لا تحقق أرباحًا مباشرة، بل تلعب دورًا في الربط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. وأشار رئيس التسويق إلى أن نسبة 30 إلى 40% من تكلفة تذكرة السفر تعود لسعر الوقود، وأن سعر الوقود على الخطوط السعودية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 70%. وأضاف أن ارتفاع أسعار التذاكر يرجع أيضًا إلى التضخم الذي يشهده العالم في أسعار الخدمات وقطع الغيار، والتأخير في سلاسل الإمدادات. وأكد رئيس التسويق أن مجموعة الخطوط السعودية ضاعفت عدد العروض الترويجية لتخفيض الأسعار ثلاثة أضعاف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقامت بعمل عروض محلية ودولية في شهري أغسطس وسبتمبر بمناسبة اليوم الوطني، وتم بيع مليون تذكرة بأسعار مخفضة. وأشار رئيس التسويق إلى أن النموذج العمل المستقبلي للخطوط السعودية سيساعد على تخفيض أسعار التذاكر الداخلية، حيث سيتم استخدام الطيران الاقتصادي بدلاً من طائرات الخطوط السعودية.