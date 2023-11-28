انت الان تتابع خبر معلمة سعودية حسناء تبحث عن شاب يتزوجها بالحلال وستدفع له 400 ألف دولار.. وضعت شرط واحد يجب توفره في العريس.. لن تتوقع ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية إعلانًا منسوبًا لمعلمة سعودية تعرض 400 ألف ريال سعودي لمن يتزوجها ويشبع رغباتها بالحلال. وأكدت المعلمة أنها تخشى أن يفوتها قطار الزواج وأنها لم تستمتع بالحياة الزوجية بسبب رغباتها الجامحة وخوفها من الحرام. وأشارت إلى أنها كانت ترفض جميع عروض الزواج في السنوات الماضية بسبب انشغالها برعاية والدتها الكبيرة في السن والتي توفيت قبل ثلاث سنوات. وأضافت أنها بعد وفاة والدتها وجدت نفسها وحيدة وتبحث عن رجل يشاركها الحياة الباقية.

وأوضحت المعلمة أنها تعمل في وظيفة حكومية وتحصل على راتب كبير، وستدفع للعريس 400 ألف ريال سعودي لتكاليف الزواج وستتنازل عن مهرها. ووضعت شرطًا وحيدًا للعريس وهو أن يكون على خلق ودين وحنون ويقدر الحياة الزوجية.

وعلى الرغم من تشكيك البعض في الإعلان، إلا أنه انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

تعاني المملكة العربية السعودية من ظاهرة العنوسة العالية، وتقدر نسبة العنوسة في السعودية بنحو 10.07%، حيث تجاوز عدد الإناث اللاتي تجاوزن سن 32 عامًا ولم يتزوجن 227,860 امرأة. وتعددت الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة العنوسة بين الإناث في المملكة، بما في ذلك ارتفاع المهور والزواج من الأجانب. وتقترح بعض الخبراء توفير قروض حسنة للزواج وخفض تكاليف المهور والزواج لتشجيع الشباب على الزواج. كما يجب مراجعة العادات والتقاليد التي تحد من الزواج إلا من القبيلة، والتي تؤثر بشكل كبير على قرار الشباب بعدم الزواج.