انت الان تتابع خبر القبض على الفلكي ميشال حايك يشعل مواقع السوشال ميديا.. اليكم ما حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الفلكي ميشال حايك تم القبض عليه بنفس طريقة الفلكية ليلى عبد اللطيف بسبب توقعاته الأخيرة حول لبنان التي أثارت ضجة في المجتمع اللبناني. وبعد التحقق من هذا الخبر تبين أنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وقد طالبت اللجان الاهلية وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالتحقيق مع الفلكية ليلى عبد اللطيف بسبب تصريحاتها في ليلة رأس السنة حول وقوع أحداث أمنية خطيرة في مخيم عين الحلوة، وفقاً لصحيفة سفير الشمال اللبنانية. واعتبرت تلك التصريحات تحريضاً واخلالاً بالأمن، وتستدعي تدخلاً من السلطات الأمنية وإحالتها إلى القضاء المختص، بعد أن أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وشغلت الرأي العام اللبناني والفلسطيني.

وتنبأت الفلكية ليلى عبد اللطيف بأن مخيم عين الحلوة في لبنان سيشهد أحداثاً أمنية خلال عام 2023، وأشارت إلى أن الجيش سيكون على أبواب المخيم في مدينة صيدا، وكشفت أيضاً أن الفنان فضل شاكر سيكون خارج المخيم المذكور.