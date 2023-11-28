انت الان تتابع خبر "مراتي اتجوزت عليا ومقسمة الأسبوع بينا".. هكذا انفعل مبروك عطية وخرج عن طوره والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار مبروك عطية الداعية المصري الشهير عميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أجاب على سؤال حول زواج المرأة برجل آخر. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مبروك عطية على قناته على يوتيوب، حيث أكد أن الزواج الثاني باطل وغير شرعي. وأوضح أن الزواج الصحيح هو زواج المرأة من الرجل الأول، وإذا كانت المرأة ترغب في الانفصال عن زوجها، فيمكنها طلاقه بشكل لائق وحسن، وإعطائها حقوقها المادية والمعنوية. وأشار مبروك عطية إلى أن الزوجة ليست ملكا لزوجها، ولا يحق له أن يتحكم في حياتها ويقرر من تكون معها، بل يجب على الزوج أن يحترم وجودها وحقوقها. وتفاعل الكثير من المتابعين مع هذه الإجابة، حيث أشادوا بموقف مبروك عطية الذي يدعم حقوق المرأة ويسعى لتوعية الناس بأهمية المساواة بين الجنسين في المجتمع.

