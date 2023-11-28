قبلة مندوبة الإمارات لمسؤول إسرائيلي بالأمم المتحدة تهز مواقع التواصل!! شاهدوا كيف احتضنته من داخل قلبها

انت الان تتابع خبر قبلة مندوبة الإمارات لمسؤول إسرائيلي بالأمم المتحدة تهز مواقع التواصل!! شاهدوا كيف احتضنته من داخل قلبهاوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنها لمندوبة الإمارات في الأمم المتحدة وهي تقبل مندوب إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح، فالصورة في الواقع تُظهر وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية وهي تلتقط صورة مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو في أبوظبي عام 2018.

تُظهر الصورة سيدة ترتدي فستانًا أزرق وهي تقبل رجلاً، وبجانبهما رجلان يرتدون الزي الإماراتي التقليدي.

تم وصف الصورة في التعليق المرافق على أن السيدة هي مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة وأنها تقبل مندوب إسرائيل. وقد حصدت هذه المنشورات مئات المشاركات على فيسبوك وتويتر.

ومع ذلك، فإن الادعاء غير صحيح، فالسيدة في الصورة ليست مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة كما تم ترويجه في هذه المنشورات المضللة.

في الواقع، تُظهر الصورة وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية وهي تقبل رئيس الاتحاد الدولي للجودو الروماني، ماريوس فيزر، خلال بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو في العاصمة الإماراتية عام 2018. ويظهر إلى جانبهما رئيس الاتحاد الإماراتي للجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي.