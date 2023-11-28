انت الان تتابع خبر اجمل مذيعة سعودية في قناة “العربية” تخرج عن حدود اللباقة وتستفز دولة “خليجية” امام الجميع.. ومدير القناة يحيلها لـ التحقيق بعد مافعلت هذا الشي..فضيحة اعلامية كبرى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسبب تعليق ساخر من مذيعة سعودية على قناة "العربية" في استياء واسع بين الكويتيين، حيث اعتبروا أنها قامت بإساءة لبلدهم من خلال ربطها بين قطر وتخفيض أسعار الخمور. وقد ردت وزارة الإعلام الكويتية على هذا التعليق الساخر ببيان أكدت فيه حرص الكويت على وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلافات بين الأشقاء، وأشارت إلى أنها تواصلت مع قناة "العربية" لتدارك الخطأ. وأكدت الوزارة أنها تحترم حرية التعبير وتسعى لتحقيق وحدة الصف الخليجي.

وكانت المذيعة سارة دندراوي قد قالت في برنامجها على قناة "العربية" أنها ترغب في سماع تعليق من الكويتيين على خبر تخفيض أسعار الخمور في قطر، وذلك في إشارة إلى المتحمسين لقطر في الكويت. وقد أثار هذا التعليق جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرون إساءة للكويت وتدخلاً في شؤونها الداخلية.

وقد قامت وزارة الإعلام بالتواصل مع قناة "العربية" وطلبت منها تدارك الخطأ فوراً، مع الحفاظ على حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني. وفي رد من دندراوي على الانتقادات، أكدت أنها كانت تقصد المتحمسين لقطر الذين يتجاهلون ما يحدث فيها ويهاجمون السعودية بلا تردد، ورفضت الرد على سؤال محدد حول هذا الموضوع.