انت الان تتابع خبر " سمن وزبد وفقع".. بالفيديو.. الزعاق يكشف لماذا تعتبر هذه السنة من السنوات الربيعية على كثير من المناطق في المملكة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خبير الطقس خالد الزعاق كشف عن سبب اعتبار هذه السنة من السنوات الربيعية في العديد من المناطق. وأشار في مقطع فيديو إلى أننا نعيش في الأيام الأخيرة من فصل الوسم، وهناك وسمين، وسم حسابي ووسم واقعي، حيث يستمر الوسم الحسابي لمدة 52 يومًا من 12 أكتوبر إلى 2 ديسمبر، بينما يستمر الوسم الواقعي لمدة 90 يومًا.

وأوضح الزعاق أن الـ20 يومًا الأخيرة من فصل الوسم والـ20 يومًا الأولى من فصل المربعانية يعتبران جزءًا من فصل الوسم من حيث التأثير، وأمطارها تساهم في نمو الربيع. وعندما يمطر في بداية الوسم الربيع، ينمو الربيع بشكل سريع، بينما عندما يمطر في نهاية الوسم الحسابي، يتباطأ نمو الربيع.

وأضاف الزعاق أن هذه السنة تعتبر من السنوات الربيعية في العديد من المناطق، بسبب هطول أول أمطار الوسم المعروفة بـ "الثروي"، والتي تعتبر غنية بالإنبات. وبالتالي، فإن هذه السنة ستشهد نموًا كبيرًا في النباتات المختلفة مثل السمن والزبد والجراد والفقع والنخل.