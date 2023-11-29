انت الان تتابع خبر"فقط ساعات قليلة تفصل مصر عن أسوأ كارثة في تاريخها".. الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة وتدعو المواطنين لاتخاذ هذه الاجراءات فوراً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 27 نوفمبر، حيث ستشهد عدة مناطق رياحاً مثيرة للرمال والأتربة. وتوقعت الهيئة أن تضرب عواصف رملية القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها على فيسبوك، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وسوف يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث تقريبا 40-60% غدًا على السواحل الشمالية والإسكندرية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.