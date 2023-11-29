انت الان تتابع خبر اذا كان لديك دهون في هذه المنطقة من جسدك فأنت في خطر محدق سيصل بك للهلاك.. دراسة جديدة تكشف المستور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة تجريبية في مجلة الشيخوخة والأمراض عن علاقة دهون البطن بمرض الزهايمر.

وقام الدكتور سايروس راجي، الأستاذ المساعد للأشعة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، وفريقه بتصوير أدمغة وبطون 32 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا

ووجدت الدراسة أن الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر الذين لديهم كمية أكبر من الدهون المخفية في البطن “كان لديهم كمية أكبر من بروتين غير طبيعي يسمى الأميلويد في جزء من الدماغ الذي نعرف أنه أحد أقدم الأماكن التي يحدث فيها مرض الزهايمر”كما يقول المؤلف الكبير الدكتور راجي.

وأكدت أن الأفراد الذين لديهم كميات أكبر من الدهون الحشوية يميلون إلى الإصابة بالتهاب أكثر في مسارات المادة البيضاء المنتشرة في الدماغ.