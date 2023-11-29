انت الان تتابع خبر بالفيديو.. إمام مسجد يروي قصة غريبة حدثت مع 5 مؤذنين بعد عام من استلام عملهم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف إمام مسجد يدعى أحمد ثابت، قصة غريبة حدثت مع خمسة مؤذنين بعد عام من استلامهم لعملهم.

في مقطع فيديو، قال ثابت: "جلبنا مؤذناً للمسجد وبعد سنة توفى، ثم جلبنا آخر وتوفى بعد عام، والثالث والرابع والخامس جميعهم توفوا بعد سنة أيضاً".

أثار حديث إمام المسجد استغراب رواد التواصل الاجتماعي بعد انتشار المقطع على نطاق واسع، وتوالت التعليقات الغريبة والمدهشة، مثل: "صدفة غريبة، الله يرحمهم جميعًا".