بالدليل والبرهان... هذا ما تفعله الأندومي بجسم الإنسان خلال 20 دقيقة، واستشارية تفضح كل المخاطر وتثبت صحة كلامها

انت الان تتابع خبر بالدليل والبرهان... هذا ما تفعله الأندومي بجسم الإنسان خلال 20 دقيقة، واستشارية تفضح كل المخاطر وتثبت صحة كلامه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثقت استشارية طب الجهاز الهضمي الدكتورة ماجدة بخاري تجربتها بقياس نسبة السكر في الدم قبل وبعد تناول الإندومي.

وقالت خلال مقطع فيديو:"الإندومي نوع من أنواع الأطعمة المصنعة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، وسترفع السكر" .

وأوضحت أن نسبة السكر لديها قبل تناول الإندومي 98، وبعد مرور ساعتين على تناول الإندومي وصلت نسبة السكر في الدم إلى 144. لافتة إلى أن هذه النسبة أكثر من المعدل الطبيعي وتؤدي إلى مقاومة الإنسولين.