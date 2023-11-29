انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مستثمر في تجارة الإبل يروي قصة شرائه "بكرة" بـ 800 ألف وبيعها بـ 5 ملايين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدث المستثمر في تجارة الإبل، عايض بن رفعان، عن مبيعاته والأرباح التي حققها في تجارة الإبل.

وقال بن رفعان، خلال ظهوره عبر قناة الصحراء: "أنا قاعد أبيع كل سنة وأجر كل سنة، والاستثمار شغال، أخر بيعة لي كانت لأكثر من شخص وكانوا متحفظين على بعض الأشياء".

وأضاف: "بعت بكرة بـ 5 ملايين، وكنت شاريها بـ 800 ألف، وشريت من قبل واحدة بـ 100 ألف وبعت بمليونين".

وعند سؤاله "هل أرباح مبيعاته تعدت الـ 100 مليون"، قال إنه لا يدري الأرقام تحديدا، ولم يحسبها بشكل دقيق.