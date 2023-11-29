انت الان تتابع خبر مذيعة mbc تطلب من زميلها أن يحملها على الهواء مباشرة دون ان تخجل : والجمهور مصدوم من ردة فعل زميلها.. ماحصل لايصدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مقدمة برنامج MBC تفاجئ زميلها بطلب مثير على الهواء مباشرة

أثناء قراءتها للأخبار الرياضية على قناة MBC، قامت المذيعة اللبنانية أولينا الحاج بمفاجأة زميلها حمود فايز بطلب غير متوقع على الهواء مباشرة. وأثار هذا الطلب دهشة وضحك الحضور في استوديو البرنامج.

تفاصيل الحدث

بينما كانت تقرأ خبرًا عن بطولة حمل الزوجات في بريطانيا، قررت أولينا أن تطلب من زميلها حمود أن يحملها ويتنقل بها في الاستوديو. جاء هذا الطلب بشكل مرح ومفاجئ، مما أثار ضحك واستغراب الحضور.

رد فعل زميلها

لكن رد فعل زميلها حمود فايز لم يكن كما توقعت. فقد أحرجها برده الذكي قائلاً: "هذه مسابقة لحمل الزوجات وليس لحمل الزميلات". هذا الرد فعل أثار المزيد من الضحك والتفاعل في الاستوديو.

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باختصار، قامت مقدمة برنامج MBC بمفاجأة زميلها على الهواء مباشرة بطلب حملها، وأثار ذلك الطلب ضحك ودهشة الحضور. وعلى الرغم من رد فعل زميلها الذكي، إلا أن الأجواء في الاستوديو كانت مليئة بالمرح والتفاعل.