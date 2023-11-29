انت الان تتابع خبر عاجل... تفشي سلالة جديدة من وباء انفلونزا الخنازير تهدد استمرارية الحياة، ومنطقة ظهورها هي المفاجأة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجلت بريطانيا، الاثنين، أول حالة إصابة بشرية بسلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الخنازير.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه: “تم رصد إصابة بشرية بفيروس (إتش 1 إن 2) المشابه لفيروسات الإنفلونزا المنتشرة حاليا بين الخنازير في المملكة المتحدة، وهذه هي الحالة الأولى للإصابة بهذه السلالة بين البشر في المملكة المتحدة”.

وتم الكشف عن الفيروس جراء دراسة روتينية لأمراض الجهاز التنفسي لدى المريض المصاب.