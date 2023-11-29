انت الان تتابع خبر مصر.. مقتل طالبة بطريقة بشعة وإلقاء جثتها على الطريق أثناء ذهابها إلى الجامعة ووالدها يكشف السبب والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تلقت أسرة طالبة من صعيد مصر خبرًا مفجعًا بمقتل ابنتهم بطريقة بشعة قبل أيام قليلة من ليلة زفافها، حيث تم سرقة مشغولاتها الذهبية التي كانت ترتديها أثناء ذهابها إلى جامعتها.

كانت دنيا محمد سليم، الطالبة بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر بأسيوط، تنتظر الاحتفال بزفافها يوم 14 ديسمبر المقبل.

في صباح الواقعة، خرجت دنيا إلى كليتها ولكن لم تعد إلى منزلها، مما أثار قلق أسرتها. قاموا بالبحث عنها في كليتها والمستشفيات، ولكن البحث استمر والغياب مستمر حتى فاجأهم أحد جيرانهم بوجود جثة على جانب الطريق في مدينة ناصر الجديدة. فهرع الأهل داعين الله ألا تكون هي، ولكن كانت الصدمة أنهم وجدوا جثة ابنتهم، وفقًا للعربية.

وقال والد دنيا: "يوم الجمعة الماضية، شاهد أحد السائقين من القرية جثة على جانب الطريق أثناء سيره بطريق الهضبة الشرطة، وطلب منا الذهاب لمشاهدة الجثة. كان كل أملنا أن لا تكون جثة ابنتي، ولكن وجدناها جثة ابنتي دنيا بدون مصوغاتها ولم نجد هاتفها المحمول".