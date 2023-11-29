انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تكشف عن أسوأ توقعاتها الجنونية وتبكي.. وباء قادم سيدمر البشرية تماماً وانتقال البشر إلى المريخ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن سلسلة توقعات جديدة تنبأت بحدوثها قبل نهاية عام 2023، حيث اوضحت خلال ظهورها في برنامج “كتاب الشهرة” عبر قناة الجديد اللبنانية ان الفترة القادمة سوف تكون عصيبة وهناك أحدث مفزعة تتوقع حدوثها في بعض الدول العربية.

وقالت ليلى عبد اللطيف: «الأوبئة تهدد المزيد من دول العالم في آخر عام 2023 وبداية 2024، ومظاهرات حاشدة في معظم الدول التي تتاجر بأرواح الناس، وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب، ويمتنع الأشخاص عن تلقي اللقاح».

وتابعت العرافة: «فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف»، وأضافت: «مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، مما سيؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم».

توقعات أواخر عام 2023

وأكملت ليلى، توقعاتها عن أواخر عام 2023، متوقعة أن يشهد العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة، بسبب تعرض مستشفي، إلى إطلاق صواريخ من الجو، مما يؤدي إلى هدم وتدمير هذه المستشفى، وستكون في دولة تعاني من آثار الحرب.

كما توقعت أن تشهد اليابان كارثة طبيعية تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى، وسيلفت أنظار العالم إلى كوكب المريخ وسنري العالم في حالة قلق.

ولفتت: «صدور قرار أوروبي للمرة الأولى بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وسترد إيران بقوة وستكون روسيا والصين في قلب الحدث».

معاناة الدول العربية في أواخر عام 2023

واستكملت توقعاتها: «تعاني العديد من الدول العربية من موجة برد شديدة، قد تسبب التهابات حادة في الرئة وعدد كبير من الوفيات، كما ستكون مواسم الزراعة أمام ضرر كبير وخطر بسبب موجة الطقس الباردة».

وواصلت: «سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة، ويعلنون إفلاسهم».

وأضافت: «بعض السجون ستكون خالية من السجناء، وذلك نتيجة حدوث اشتباكات على الطعام والمواد الغذائية ».

وتابعت: «صور الراحل معمر القذافي وسيف الإسلام سنراها تنتشر في مناطق نتيجة حدث ما، كما سنشهد مطالبات شعبية بوقف استنزاف أموال اللبنانيين».