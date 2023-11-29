انت الان تتابع خبر عشبة خارقة موجودة في كل منزل لكنها مهملة تقضي على السعال والزكام بلحظات.. احرصوا عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم منذ القدم في علاج الزكام والسعال ونزلات البرد التي تنتشر خلال فصل الشتاء. فهو يحتوي على مواد تخلّص الإنسان من البلغم والمواد المخاطيّة التي تترافق مع هذه الأمراض وتسبب ضيقًا في التنفس عند المرضى. للاستفادة من فوائد الزنجبيل في علاج الزكام والسعال والرشح، يُنصح بتناول شاي الزنجبيل. إن تحضير هذا الشاي سهل ولا يحتاج إلى وقت وتكاليف كبيرة لإعداده. كيفية تحضير شاي الزنجبيل: - يتم تحضير شاي الزنجبيل باستخدام كوبين من الماء المغلي. - يُضاف إليه الزنجبيل الطازج المبشور. - يترك المزيج ليغلي من 5- 10 دقائق. - يُرفع عن النار ويُضاف له الليمون والعسل. ومن فوائد الزنجبيل: - يُستخدم كخافض لدرجات الحرارة التي ترافق الإصابة بالزكام والرشح والإنفلونزا. يمكن تناول شراب يحتوي على خليط من الزنجبيل والقرفة والقرنفل لتحقيق هذه الفائدة. - يُعالج الصداع الناتج عن الزكام والرشح والانفلونزا عند مزجه بالبابونج. - يُساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر.