احذروا من الجليد القادم والعواصف المسمومة.. الأرصاد المصرية تعلن الطوارئ وتصدر إنذارها الأخير

انت الان تتابع خبراحذروا من الجليد القادم والعواصف المسمومة.. الأرصاد المصرية تعلن الطوارئ وتصدر إنذارها الأخيروالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الآن حيث تنخفض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بسبب تكون الشبورة المائية، مشددة على ضرورة تهدئة السرعة وتشغيل الكشافات والالتزام بقواعد المرور حرصا على سلامة المارة والركاب.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة الآن أثناء النزول إلى الشارع لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والتى تسجل أقل من 10 درجات مئوية على بعض المناطق مثل سانت كاترين ونخل شمال سيناء، والمناطق الصحراوية .

توقعات الطقس اليوم الأربعاء :

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 23 درجة خلال ساعات النهار و16 درجة ليلا، وتسجل المحافظات الساحلية 23 درجة نهارا و15 درجة ليلا، أما محافظات شمال الصعيد تُسجل 24 درجة نهارا، فيما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتسجل 28 درجة نهارا و15 درجة ليلا.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية صباحا والتى قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدى السيارات.

وشددت الأرصاد على ضرورة غلق النوافذ خلال ساعات الليل وأثناء النوم، منعا لزيادة الإحساس ببرودة الطقس والإصابة بنزلات البرد الحادة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس حتى نهاية الشهر الجارى، وانخفاض فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.